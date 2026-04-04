Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında rotayı Bayern Münih'e çevirdi. Sarı-lacivertliler Bavyera ekibinden iki yıldız için girişim hazırlığında. İşte tüm detaylar...

Sarı-lacivertlilerin oluşturduğu transfer listesinde Bundesliga devi Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Kim Min-Jae de yer aldı.