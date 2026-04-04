Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takviye yapılacak mevkileri belirledi.
Sarı-lacivertlilerin oluşturduğu transfer listesinde Bundesliga devi Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Kim Min-Jae de yer aldı.
Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde de iki yıldız isim için girişimlerde bulunan Kadıköy temsilcisi, bu kez mutlu sona ulaşmak için titiz bir hazırlık yapıyor.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Alman basınından derlediği haberlerde iki oyuncunun transfer piyasasındaki son durumları...
GORETZKA ZAMANLA YARIŞIYOR
Sezon sonunda Bayern Münih'e vedası kesinleşen Leon Goretzka, imza atacağı takımda düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.
Bundesliga temsilcisinde kendini ilk 11'e sabitlemekte zorluk yaşayan ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçın 7'sine sonradan dahil olup 2'sinde hiç süre alamayan 31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın bu talebinin arkasında ise Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetme korkusu var.
MİLLİ TAKIMDA YOĞUN REKABET
Milli takımdaki konunumu korumak adına Pascal Gross, Angelo Stiller, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha gibi oyuncularla mücadele eden Goretzka, kendini özellikle Avrupa sahnesinde kanıtlayabileceği bir takımda forma giymeyi hedefliyor.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Goretzka için Domenico Tedesco'nun bizzat devreye girmesi beklenirken oyunun maliyetinin 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası şeklinde olacağı öne sürülüyor.
KIM MIN-JAE VEDAYA HAZIRLANIYOR
Bir dönem Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giymiş Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'de ise durum hemen hemen aynı.
29 yaşındaki savunmacı, düzenli olarak süre almakta sıkıntı çekerken adı Bayern Münih'de yaz transfer döneminde satışı gerçekleştirilmek istenen oyuncular arasında yer alıyor.
Ara transfer döneminde de adı ayrılıkla anılan tecrübeli stoper, sezonu Alman temsilcisinde tamamlamak istediğini belirtmişti.
CHELSEA KARARSIZ
Öte yandan Kim Min-Jae için Chelsea'nin de takipte olduğu fakat hem oyuncunun yaşı hem de Bayern Münih'in yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferde acele etmeyecekleri aktarıldı.
F.BAHÇE İNDİRİM BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin ise Güney Koreli futbolcuyu önceliği olarak belirlemediği fakat Münih ekibinin 35 milyon euro'luk bonservis beklentisinde indirime gitmesi durumunda resmi temasların başlayabileceği kaydedildi.