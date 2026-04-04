Suudi Arabistan’da şampiyonluk düğümü çözülüyor! Al-Hilal, Kingdom Arena’da Al-Taawoun ile karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdüren Al-Hilal, lider Al-Nassr ile arasındaki puan farkını kapatmak isterken; Al-Taawoun ise deplasmanda sürpriz yapmanın peşinde. Al-Hilal Al-Taawoun maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar, canlı izleme bilgileri ve maç öncesi analizler bu içerikte!

Suudi Arabistan'da şampiyonluk düğümü çözülüyor! Ligin 27. haftasında Al-Hilal, görkemli stadı Kingdom Arena'da Al-Taawoun'u ağırlıyor. Lider Al-Nassr'ın sadece 3 puan gerisinde yer alan ve hata lüksü olmayan Al-Hilal, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan konuk ekip Al-Taawoun ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki, "Al-Hilal - Al-Taawoun maçı ne zaman?", "Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte maçın detayları...

AL-HILAL - AL-TOWAOUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Roshen Ligi'nin 27. haftasında oynanacak olan Al-Hilal - Al-Taawoun mücadelesi, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

AL-HILAL - AL-TOWAOUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Hilal - Al-Taawoun karşılaşmasının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Al-Hilal Saudi FC-Al-Taawoun FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Al-Hilal, lider Al-Nassr'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımak isteyen ev sahibi ekip, harika form grafiğini bu maçta da korumayı hedefliyor.

Konuk ekip Al-Taawoun, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin 17 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi şansını büyük ölçüde mucizelere bıraktı. Al-Hilal, yeni stadyumunda taraftar desteğini de arkasına alarak maçın mutlak favorisi olarak öne çıkıyor.

