İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolda bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İsmail Yüksek hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi.

Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı, yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı kaydedildi.