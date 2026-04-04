1- Sakatlığı bulunan Muçi, hafta içinde tüm antrenmanlara katılamadı. Yıldız oyuncu son taktik idmanda da yer almadı ve takımdan ayrı çalıştı. İlk 11'de olması beklenmiyor.
EKSTRA PRİM AÇIKLANMADI
2- SABAH'ın haberine göre Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi ekstra prim açıklamadı. Ancak 3 puan gelirse soyunma odasındaki coşkuda özel prim de duyurulabilir.
3- Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'ye desteğini hafta boyunca gösterdi.
UZUN SÜRE SONRA KOREOGRAFİ
4- Bordo-mavili taraftarlar, uzun bir aradan sonra koreografi yapma kararı aldı. Biletler tükenirken tribünde büyük coşku olacak.
5- Fatih Tekke, orta sahada iki farklı planlama yaptı. Muçi olmazsa üçlü orta saha kullanacak. Düşük ihtimal eğer yıldız oyuncu sahaya çıkabilirse, bu kez ikili orta saha kurgulanacak.
6- Batagov'un yokluğunda stoper tandeminde Nwaiwu-Savic ikilisi olacak.
ONUACHU İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
7- Onuachu'yu topla buluşturmak için hazırlık var… Özellikle Nijeryalı yıldızın hava topu hakimiyeti üzerine yoğunlaşıldı.
8- Ön alan baskısı ile maçlara başlayan G.Saray'a Fatih Tekke aynı şekilde karşılık verecek. Takıma agresif başlama emri verildi.
ZUBKOV'DA G.SARAY MOTİVASYONU
9- Büyük maçlarda farkını ortaya koyan Zubkov, G.Saray karşılaşmasına da özel hazırlandı.
10- Cezalı Oulai'nin yokluğunda Ozan Tufan orta sahada görev alacak. Teknik heyet, oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istedi.