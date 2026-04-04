Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını kapatmak isteyen Trabzonspor, derbide sarı-kırmızılıları konuk edecek. Dev maç öncesi bordo-mavililerde öne çıkan 10 madde netlik kazandı. İşte Trabzonspor için karşılaşmanın şifreleri…

1- Sakatlığı bulunan Muçi, hafta içinde tüm antrenmanlara katılamadı. Yıldız oyuncu son taktik idmanda da yer almadı ve takımdan ayrı çalıştı. İlk 11'de olması beklenmiyor.

EKSTRA PRİM AÇIKLANMADI

2- SABAH'ın haberine göre Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi ekstra prim açıklamadı. Ancak 3 puan gelirse soyunma odasındaki coşkuda özel prim de duyurulabilir.

3- Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'ye desteğini hafta boyunca gösterdi.

UZUN SÜRE SONRA KOREOGRAFİ

4- Bordo-mavili taraftarlar, uzun bir aradan sonra koreografi yapma kararı aldı. Biletler tükenirken tribünde büyük coşku olacak.

5- Fatih Tekke, orta sahada iki farklı planlama yaptı. Muçi olmazsa üçlü orta saha kullanacak. Düşük ihtimal eğer yıldız oyuncu sahaya çıkabilirse, bu kez ikili orta saha kurgulanacak.

6- Batagov'un yokluğunda stoper tandeminde Nwaiwu-Savic ikilisi olacak.

ONUACHU İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

7- Onuachu'yu topla buluşturmak için hazırlık var… Özellikle Nijeryalı yıldızın hava topu hakimiyeti üzerine yoğunlaşıldı.

8- Ön alan baskısı ile maçlara başlayan G.Saray'a Fatih Tekke aynı şekilde karşılık verecek. Takıma agresif başlama emri verildi.

ZUBKOV'DA G.SARAY MOTİVASYONU

9- Büyük maçlarda farkını ortaya koyan Zubkov, G.Saray karşılaşmasına da özel hazırlandı.

10- Cezalı Oulai'nin yokluğunda Ozan Tufan orta sahada görev alacak. Teknik heyet, oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istedi.

