Torino-Lazio maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Torino ile Lazio kozlarını paylaşıyor. Düşme hattıyla mücadele eden ve 27 puanla 15. sırada bulunan Torino, kendi evinde kritik bir maça çıkıyor. Son haftalarda yaşadığı kötü sonuçlar serisi ev sahibi ekibi zor durumda bırakırken, Lazio da beklenmedik puan kayıplarıyla 10. sıraya kadar geriledi. Başkent temsilcisi, deplasmanda alacağı galibiyetle yeniden üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?