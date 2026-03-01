Real Betis-Sevilla maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın en ateşli derbilerinden Sevilla derbisi bu hafta sonu sahnelenecek. Real Betis ile Sevilla arasındaki 26. hafta mücadelesi, şehrin iki yakasını karşı karşıya getirecek. Ev sahibi Real Betis, 42 puanla 5. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına direkt katılım hedefini sürdürüyor. Öte yandan 12. sıradaki Sevilla, son galibiyetle moralli. Peki, Real Betis-Sevilla maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Betis-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

REAL BETIS-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında oynanacak Real Betis-Sevilla maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

REAL BETIS-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de La Cartuja'da oynanacak Real Betis-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.