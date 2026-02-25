Suudi Arabistan Pro Lig'de 23. hafta heyecanı Al Fayha-Neom SC maçıyla devam ediyor. 26 puanla 11. sırada bulunan Al Fayha, kendi evinde topladığı puanlarla son haftalarda çıkış yakalayarak nefes aldı. Geçen hafta Al Taawon deplasmanında son dakika golüyle kazanan ev sahibi ekip, bu moralle taraftarı önünde galibiyet serisine başlamak istiyor. Karşısında ise 31 puanla 8. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Neom SC bulunuyor. Teknik direktör Christophe Galtier'in taktik disipliniyle dikkat çeken konuk ekip, zorlu deplasmandan puan çıkararak üst sıralara yaklaşmayı planlıyor. Suudi Arabistan futbolunun yükselen değeri Neom SC ile deneyimli Al Fayha arasındaki kritik mücadelenin maç saati, yayın bilgileri haberimizde...

Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki Al Fayha-Neom SC mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi Al Fayha, ligde son dönemde kendi sahasında oynadığı üç maçı da kazanarak müthiş bir iç saha serisi yakaladı. Turuncu-lacivertliler, bu avantajı kullanarak rakibini baskı altına almayı hedefliyor. Konuk ekip Neom SC cephesinde ise savunma güvenliği ön planda; son yedi maçının dördünde kalesini gole kapatan konuk ekip, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. İki takımın tarihindeki bu ilk resmi randevuda, Al Fayha'nın hücum iştahı mı yoksa Neom SC'nin savunma duvarı mı galip gelecek? İşte heyecan dolu maça dair tüm detaylar...

Al Fayha-Neom SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında kapsamındaki Al Fayha-Neom SC karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Al Fayha-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Neom arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Fayha-Neom MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Neom randevusunun Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.