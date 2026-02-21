Premier Lig'in 27. haftasında Brentford ile Brighton arasında oynanacak kritik maç, Londra'nın batısında heyecan yaratıyor. 40 puanla 7. sırada konumlanan Brentford, Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürürken, evinde Brighton'ı ağırlayacak. Keith Andrews yönetimindeki ev sahibi takım, Arsenal'e karşı aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından taraftarı önünde galibiyet peşinde. Öte yandan 31 puanlı Brighton, Fabian Hürzeler yönetiminde son haftalardaki performans düşüşünü durdurmak ve sıralamada yukarı çıkmak için bu deplasmanı fırsat olarak görüyor. Maçın Türk futbolseverler için ayrı bir önemi bulunuyor; milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton formasıyla göstereceği performans merakla bekleniyor. Brentford-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Gtech Community Stadyumu'ndaki Brentford-Brighton karşılaşmasını hakem Jarred Gillett yönetecek. Ev sahibi Brentford, ligin en golcü isimlerinden biri olan Igor Thiago'nun formuna güveniyor. Londra ekibinde ayrıca sakatlıktan dönen kilit oyuncuların varlığı teknik direktör Keith Andrews'in elini güçlendiriyor. Konuk ekip Brighton cephesinde ise işler bir süredir pek yolunda gitmiyor; üst üste alınan puan kayıpları takımı 14. sıraya kadar geriletti. Ancak Kaoru Mitoma ve tecrübeli Danny Welbeck gibi hücum silahları her an skoru değiştirebilecek kapasitede. Premier Lig'in en yüksek tempolu maçlarından biri olmaya aday bu mücadele, her iki ekibin sezonun geri kalanındaki motivasyonu için belirleyici olacak. İşte bu kritik randevuya dair tüm bilgiler...

Brentford-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Brentford-Brighton mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Chelsea-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Brentford-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Henry; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

Brighton: Verbruggen; Kadıoğlu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Gross, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck