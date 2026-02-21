Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 23. haftasında dev kapışma! Şampiyonluk yolunda ilerleyen lider Bayern Münih, Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. 57 puanla zirvede yer alan Bavyera ekibi, Frankfurt karşısında galibiyetle farkı açmayı hedefliyor. Öte yandan 31 puanla 7. sırada bulunan Frankfurt, Avrupa kupalarına katılım şansını canlı tutmak için sürpriz peşinde. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Peki Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?