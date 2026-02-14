Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık."