Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum."

"Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor."