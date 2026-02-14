Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur."

"Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Müthiş bir galibiyetti."