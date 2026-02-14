Anderson Talisca: Takım olarak çok iyi iş çıkardık!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardım ettim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor."

Soru: Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu.

Anderson Talisca: Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz.

"Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız."