Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardım ettim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor."
Soru: Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu.
Anderson Talisca: Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz.
"Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız."