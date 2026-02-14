Serie A'da kritik 24. hafta maçında Como ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Cesc Fabregas yönetiminde sezonun çıkış takımı haline gelen Como, 41 puanla 6. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hayalini sürdürüyor. Ev sahibi ekip, sahasındaki üstünlüğünü kullanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Karşısında ise 18 puanla küme düşme hattında tehlikeli sularda yüzen Fiorentina bulunuyor. Paolo Vanoli'nin çabaları sonuç vermeyen mor-beyazlılar, zorlu Como deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak ligde kalma mücadelesinde nefes almak zorunda. İtalyan futbolunun prestijli takımlarından Fiorentina için sezon tam bir hayal kırıklığı yaşanırken, Como'nun yükselişi dikkat çekiyor. Taktik mücadelenin ön plana çıkacağı maçta hangi teknik direktör üstün gelecek? Como-Fiorentina maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Como-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Fiorentina mücadelesini hakem Matteo Marchetti yönetecek. Ev sahibi Como, son haftalarda sergilediği hücum futboluyla dikkat çekerken, özellikle iç sahada rakiplerine kurduğu baskıyla biliniyor. Play-off ve Avrupa yarışı için puan kaybına tahammülü olmayan Fabregas'ın öğrencileri, dondurucu soğuğa rağmen tribünleri dolduracak taraftarlarının desteğine güveniyor. Konuk ekip Fiorentina cephesinde ise işler yolunda gitmiyor; ligin köklü camialarından biri olmasına rağmen bu sezon savunma hatalarıyla puanları cömertçe harcayan Floransa temsilcisi için her maç bir final niteliğinde. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Como-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Como-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Fiorentina karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Como-Fiorentina MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean