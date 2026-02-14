Canlı izle | Hoffenheim-Freiburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'da şampiyonluk yarışının kilit takımlarından Hoffenheim, 22. hafta mücadelesinde Freiburg ile karşı karşıya geliyor. 42 puanla üçüncü sırada yer alan ev sahibi ekip, Bayern Münih yenilgisinin ardından toparlanmak ve zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Avrupa kupalarına göz diken 30 puanlı Freiburg ise zorlu deplasmanda puan arayışında. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu maç, Bundesliga'nın sezon ikinci yarısındaki en heyecanlı karşılaşmalarından biri olacak. Taraftarlar Hoffenheim-Freiburg maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...