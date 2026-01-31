Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında West Ham United'ı ağırladı. Londra ekibi 2-0 geri düştüğü mücadeleyi 90+2'de bulduğu gol ile 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaştı. Ev sahibi takım, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 3-2 kazandı. Chelsea'nin galibiyet golü 90+2'de Enzo Fernandez'den geldi. West Ham'da Jeanclair Todibo, 90+11'de kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takımın gollerini sırasıyla Joao Pedro (dk. 57), Marc Cucurella (dk. 70) ve Enzo Fernandez (dk. 90+2) kaydetti. West Ham'ın golleri ise Jarrod Bowen (dk. 7) ve Crysencio Summerville'den (dk. 36) geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 40 puana yükseldi ve maç fazlası ile Manchester United'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.