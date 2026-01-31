Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 23. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlardaki kaybetmeme serisi 11 maça çıktı. Siyah-beyazlılar en son mağlubiyetini Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, 36 puana yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u, TÜMOSAN Konyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

ORKUN KÖKÇÜ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor maçının ardından TÜMOSAN Konyaspor karşısında ağları havalandırdı. Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

23. dakikada Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

25. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye gönderdi. 1-1

42. dakikada sol taraftan Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti.

56. dakikada sol tarafta topu alan El Bilal Toure, pasını ceza yayındaki Salih'e aktardı. Salih'in bu noktadan yerden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.



60. dakikada kaleci Bahadır'ın degajında Djalo'nun arkaya sektirdiği topa Muleka hareketlendi. Kaleci Ersin'in açıldığını gören Muleka'nın sağ çaprazdan uzak direğe aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



62. dakikada sol taraftan Orkun'un ortasında Kramer'in kafasından seken top arka direkteki Emirhan'a açıldı. Emirhan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kurtardı.



77. dakikada sağ taraftan Asllani'nin ortasında kale önünde kimsenin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada topu alan Orkun, sağına çekip uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



80. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası dışı sol çaprazında Asllani'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, serbest vuruş kararı verdi.



82. dakikada VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Batuhan Kolak, Asllani'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

