Lorient-Nantes maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 20. hafta mücadelesinde Lorient, sahasında Nantes'ı konuk ediyor. Geçen hafta aldığı galibiyetle Avrupa kupalarına göz kırpan ev sahibi Lorient, 25 puanla 9. sırada bulunuyor ve taraftarı önünde çıkışını sürdürmek istiyor. Olivier Pantaloni yönetimindeki ekip, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken, Nantes ise küme düşme hattıyla flört ediyor. 14 puanla 16. sırada yer alan konuk ekip, yeni teknik direktör Ahmed Kantari ile birlikte tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İşte Lorient-Nantes maçı yayın bilgileri...