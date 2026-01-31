Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların protestosu dikkat çekti. Ev sahibi takımın tribünleri, Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti. Maçın ısınma bölümünde duyulan "Yönetim istifa" sesleri, karşılaşmanın başlamasının ardından da devam etti.
Beşiktaş tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri!
Yayın Tarihi: 31.01.2026 - 20:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 - 20:21