Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, kazanarak ligde liderliğini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi Okan Buruk'un muhtemel 11'i ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.