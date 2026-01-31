Monaco-Rennes maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Fransa Ligue 1'de heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak Monaco-Rennes karşılaşması, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Stade Louis II'de oynanacak kritik maçta, sezon başından beri dalgalı bir performans sergileyen ve 24 puanla 10. sırada bulunan Monaco, taraftarının desteğiyle Avrupa kupalarına katılım şansını canlı tutmak istiyor. Karşısında ise sezonun ilk yarısında rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçen ve 31 puanla 6. sıradaki Rennes yer alıyor. Zirve yarışında önemli bir konumda bulunan Rennes, deplasmanda alacağı galibiyetle ilk 5'teki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Monaco-Rennes maçı detayları...