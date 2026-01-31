Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif İstanbul'a geldi!

Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Fenerbahçe'nin futbolcusu yapacak imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri