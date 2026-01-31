Liverpool-Newcastle United izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Anfield'da Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda hayal kırıklığı yaratan ve Bournemouth deplasmanında son dakika golüyle 3-2 mağlup olan ev sahibi, 36 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir dönemeçte olan ev sahibi ekip, savunma sorunlarına rağmen taraftarı önünde moral bulup üst sıralara yaklaşmak istiyor. Konuk Newcastle United ise 33 puanla 10. sırada yer alıyor ve Anfield'da yıllardır kazanamasa da Liverpool'un savunmadaki açıklarını değerlendirerek sürpriz peşinde. Her iki takım için de kritik öneme sahip Liverpool-Newcastle United mücadelesinin tüm detayları, muhtemel 11'ler ve maç saati haberimizde...