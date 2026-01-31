Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oldukça kritik olan maçta sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"STADYUMDA ÇOK CİDDİ KAOS ORTAMI VARDI"

"Zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik. Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz."

"BİZE OLUNCA KIRMIZI, RAKİBE OLUNCA SARI"

"Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal. Son 10-15 dakika atıldık. Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. RAkip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum."

"2-3 OYUNCU İNDİREBİLİRİZ"

"Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaalterini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız."

"ORKUN YAVAŞ YAVAŞ ALIŞIYOR"



"Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda daha da çok sahiplenecek."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı, 30 sene olmuştur. Bugün yine 8 Türk'le başladık, 3 yabancıyla oynuyoruz. Herhalde bunun Türkiye'de başka yoktur. Eyüpspor maçını 9 Türk'le bitirdik. Bu hafta 8 Türk'le başladık. İşin bu taraflarına da bakmak lazım. Bu 8 Türk'ün 3'ü de akademi oyuncumuz. Bizim açımızdan işin bu tarafı çok önemli. Camia açısından da önemli olmalı. Rakiplerimizde böyle bir durum söz konusu değil. Zor bir süreçten geçeceğiz, işler kolay olmayacak demiştim. Hiçbir hoca santraforunu böyle bir dönemde göndermez. Biz kulübün menfaatini düşündüğümüz için oyuncularla vedalaşıyoruz. Kendi geleceğimi düşünmüyorum, kulübün geleceğini düşünüp planlamaya çalışıyorum. Taraftarlarımızın bu konuyu dikkate almasını öneririm." diye konuştu.

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Yalçın, "Kolay değil maçları oynamak. Çok ciddi bir değişim içindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kendi istediğim oyuncular olursa alacağım ama kulübün 3-4 senesini de bağlamak istemiyorum. Yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar önerdiğimiz, 15-20 milyon civarında teklif yaptığımız oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, devre arası transferi hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

"20 MİLYON VERİP ALAMADIĞIMIZ OYUNCU VAR"

Transferde yönetimle görüş ayrılıkları olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Uyuşmazlık yok. Serkan'la beraber 3 aydır oyuncu takip ediyoruz. Oyuncu izlemeyi hiç sevmem ama bu 3 ayda 100 oyuncu izlemişimdir. Bu kadar oyuncu izlemek sağlıklı da değil. 20 milyon verip alamadığımız oyuncu var. Devre arasında oyuncu almak kolay değil. Kimse oyuncusunu vermek istemiyor. Biz de kulüplerin çıktığı oyuncuları almak istiyoruz." dedi.

Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak, " Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük, oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için." şeklinde konuştu.

"BURASI TARAFTARIN İSTEDİĞİ TAKIM HALİNE GELECEK, BİRAZ BEKLEYİN"

Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham için Futbol A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in çalışma başlattığını söyleyen Yalçın, "Çok istemelerine rağmen 1,5 ay sürdü görüşmeler. Serkan, 'Aston Villa'nın ilgisi var, bunu halledeceğim.' dedi. Ben de isterim çok sert bir kadro kurmayı. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ben de güçlü kadroyla oynamak isterim. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyorlar. Asllani hiç kırmızı kart görmemiş, burada 5 dakikada görüyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçı kazanmak istediklerini söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Bir hedef görmek istiyoruz, acele etmeye gerek yok. Geldiğimden beri şampiyonlukla ilgili bir şey duymadınız ama duyacağınız zaman da gelecek. Her oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz. Nerede bitireceğimizi bilmiyoruz ama bir yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla ilgili de konuşan Yalçın, "Geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyorum. Yaptığımız planlamada bizim için başrol oyuncularından biri." şeklinde konuştu.

"RAFA SILVA GİBİ OYUNCU GÖRMEDİM"

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'yla yaşadığı problemi daha önce hiç görmediğini söyleyen Yalçın, "Rafa vakası Aboubakar vakasından daha vahim. Ben böyle bir tarz oyuncu görmedim. Takımın en pahalı oyuncusu durup dururken 'Maçlara ve antrenmanlara çıkmayacağım.' diyor. Sen idare edemedin diyorlar, nereden biliyorsun bizimle birlikte miydin? Böyle bir vakayı idare edemezsiniz, gönderirsiniz. Rafa'dan 20 milyon Euro'ya yakın karımız var. Bu da gelecek için önümüzü açtı. Çağırdık konuştuk, 'Sen bizim en iyi oyuncumuzsun, sana ihtiyacımız var.' dedim, neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı." değerlendirmesinde bulundu.