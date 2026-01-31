Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de N'Golo Kante. Fransız yıldızın transferi için Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok takviyeleriyle kış transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kaldı.
Yönetim, Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.
Ademola Lookman transferi için de hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşan sarı-lacivertliler, banka teminatı ve ödeme planı nedeniyle henüz bu transfere nokta koyamadı.
Fenerbahçe'nin bu iki ismin yanı sıra N'Golo Kante için de girişimlerini sürdürüyor.
Fransız orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile bonservis konusunu çözmek için görüşmelerine devam ediyor.
Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merakla beklenirken, tecrübeli oyuncunun transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
KANTE İÇİN TAKAS TEKLİFİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için takas formülü önerdiğini söyledi.
Kendi YouTube kanalında konuşan Romano, "Fenerbahçe, N'Golo Kante için Al Ittihad ile görüşmeye devam ediyor, görüşmeler takas formülü dahil her yolu deneyerek anlaşmaya varmak üzerine kurulu. Fransız oyuncuyla anlaşma sağlandı, şu an kulüp tarafını ikna etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.