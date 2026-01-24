Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu bir mücadele başlıyor! 18. hafta karşılaşmasında Al Kholood, kendi evinde güçlü rakibi Al Ettifaq'ı ağırlıyor. Düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyaç duyan ev sahibi Al Kholood, 16 puanla 12. sırada bulunuyor ve taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde. Karşısında ise 26 puanla 7. sıradaki Al Ettifaq var.Konuk ekip, son haftalardaki çıkışını sürdürerek ilk 5'e tırmanmak istiyor. Ligde kalma ve Avrupa hedefi arasındaki bu kritik mücadelede hangi takım sahadan galibiyetle ayrılacak? Al Kholood-Al Ettifaq maçı saati, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri haberimizde.

Al Kholood-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ar-Rass şehrindeki Al Kholood-Al Ettifaq mücadelesi, ligin savunma disipliniyle ön plana çıkan iki ekibini karşı karşıya getirirken; ev sahibi Al Kholood, Al-Ahli karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle ne kadar dirençli bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konuk ekip Al Ettifaq cephesinde ise moraller yüksek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Al Ettifaq 2-1 kazanmış olsa da, Al Kholood'un iç sahadaki inatçı kimliği bu maçın skorunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Peki Al Kholood-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Kholood-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Kholood-Al Ettifaq maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 18.20'de başlayacak.

Al Kholood-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.