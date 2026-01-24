CANLI İZLE | Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, puan cetvelinde son sırada bulunan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Geçen hafta Gaziantep FK karşısında yaşadığı puan kaybıyla sarsılan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1'e düşen puan farkını ve liderliğini korumak için hata yapmak istemiyor. Fatih Karagümrük ise sezonun en zor günlerinden ligin zirvesine karşı puan kazanarak çıkış arayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle start alacak kritik mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İki takımın lig tablosundaki zıt konumu, karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Sarı-kırmızılılar zirve yarışında hata yapmak istemezken, Karagümrük ise kümede kalma umutlarını sürdürmek için kritik bir mücadele verecek. Peki Karagümrük–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar…

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig'in 19. haftasındaki zorlu mücadelede Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Manchester City maçı öncesi hem rotasyonu korumayı hem de ligde yara almamayı hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan kritik İstanbul randevusu, saat 20.00'de başlayacak. Vefa Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede lider Galatasaray, bu saat itibarıyla zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkarken; ev sahibi Fatih Karagümrük ise ateş hattından kurtulmak adına puan ya da puanlar arayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük'ün muhtemel ilk 11'i: Grbic, Esgaio, Kadıoğlu, Balkovec, Kurukalip, Kalaycı, Özcan, Serginho, Çukur, Larsson, Fofana

Galatasaray muhtemel ilk 11'i: Çakır, Elmalı, Sanchez, Bardakçı, Sallai, Gündoğan, Lemina, Sane, Akgün, Yılmaz, Osimhen

GALATASARAY'DA İVME KAYBI: ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Galatasaray, 2025-26 sezonunun ikinci yarısına ezeli rakibi Fenerbahçe'nin üç puan önünde lider olarak girerken, son haftalarda yaşanan puan kayıpları zirve yarışını yeniden alevlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalarak avantajını bir puana düşürdü.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE BEKLENMEYEN DÜŞÜŞ

Okan Buruk yönetiminde uzun süre istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 2026 yılına girilmesiyle birlikte dalgalı bir grafik çizmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni yılın başından bu yana oynadığı beş resmi maçın üçünü kazanamayarak şampiyonluk yarışındaki temposu hakkında soru işaretleri oluşturdu.

SÜPER KUPA VE AVRUPA'DA MORALLER BOZULDU

10 Ocak'ta Fenerbahçe'ye karşı oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde alınan 2-0'lık mağlubiyet, Galatasaray için moral kaybı oldu. Ardından Fethiyespor karşısında Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik galibiyet kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, ligde Gaziantep FK ve Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile üst üste 1-1 berabere kalınması takım üzerindeki baskıyı artırdı.

"EN PAHALI KADRO" ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yerel medyada Türk futbol tarihinin en pahalı kadrolarından biri olarak gösterilen Galatasaray'ın performansı, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Son üç sezonda lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki dalgalı performansı nedeniyle mercek altına alındı.

KARAGÜMRÜK DEPLASMANI KRİTİK TEST

Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük deplasmanı kağıt üzerinde Galatasaray için avantajlı görünse de, beklenen dominant performansın gelmemesi halinde şampiyonluk yarışındaki iddiası daha fazla sorgulanabilir. Özellikle form grafiğini yükselten Fenerbahçe ile yarışta bu tür maçların büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK HAYATTA KALMA MÜCADELESİNDE

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Fatih Karagümrük, büyük zorluklarla karşı karşıya. İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısını ligin son sırasında tamamladı ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

KARAGÜMRÜK'ÜN SEZON PERFORMANSI

Kırmızı-siyahlılar, 18 maçta yalnızca 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabildi. Son olarak Başakşehir deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle ligdeki galibiyetsiz serisi altı maça çıktı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSTİKRARSIZLIK

Sezon boyunca teknik direktör değişiklikleri yaşayan Karagümrük, Marcel Licka ve Onur Can Korkmaz'ın ardından takımın başına Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic'i getirdi. Ancak Stanojevic yönetiminde henüz galibiyet sevinci yaşanmadı.

STANOJEVIC'İN ZORLU GÖREVİ

Yeni teknik direktör Aleksandar Stanojevic, göreve Alanyaspor ile 2-2 berabere biten Türkiye Kupası maçıyla başladı. Ardından ligde Başakşehir'e mağlup olan Karagümrük, hem saha içinde hem de saha dışında istikrar arayışını sürdürüyor.