Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. Savunma hattına bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Monaco forması giyen Thilo Kehrer için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Savunma hattına stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip Emmanuel Agbadou transferini askıya alırken, Fransız basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre, siyah-beyazlılar Monaco forması giyen Alman stoper Thilo Kehrer için 12+3 milyon Euro'luk teklifini iletti. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere de başladığı aktarılırken, mali sıkıntılar yaşayan Monaco'nun 20 milyon Euro bonservis talebinin olduğu belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro değeri bulunan Thilo Kehrer, 2024 yazında 11 milyon Euro bedelle West Ham'dan kadroya katılmıştı.

