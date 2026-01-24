Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi konuştu.

Buruk, "Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu Kasım ayında yaşadık. Böyle önemli bir oyuncuyu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak.

Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansımızın %99'lara gelmesi önemliydi. Bundan sonra daha geniş bir kadroyla gem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda yarışacak bir kadro bizi daha mutlu edecek tabii ki." ifadelerini kullandı.