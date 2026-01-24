Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan maçta Manchester City, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester City'nin gollerini 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester ekibi, ligde 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 46'ya yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Wolverhampton ise 4 maçlık yenilmezlik serisinden sonra ilk kez kaybetti ve 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.