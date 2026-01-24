Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, performansıyla beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki oyuncu hakkında çarpıcı bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Aston Villa karşılaşmasında beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, Göztepe maçında kulübede yer alabileceği öğrenildi.
Teknik heyetin, form grafiği dalgalı seyreden milli futbolcu için bir süre rotasyona gitmeyi değerlendirdiği ifade ediliyor.
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Kerem, sarı lacivertli formayla şu ana kadar istikrarlı bir performans ortaya koymakta zorlandı.
Özellikle Süper Lig maçlarında etkisiz kalan 27 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 14 karşılaşmada yalnızca 1 gol kaydedebildi.
Bu istatistik, hem teknik ekip hem de taraftarlar cephesinde soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.
Buna karşın Kerem'in Avrupa Ligi performansı ise ligden oldukça farklı bir tablo çiziyor.
Avrupa arenasında 6 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Kerem'in Avrupa'da daha etkili bir görüntü sergilemesi, sorunun mental mi yoksa taktiksel mi olduğu yönünde tartışmaları beraberinde getirdi.
Tedesco'nun, Göztepe maçında Kerem'i yedek kulübesinde oturtarak rekabeti artırmayı planladığı konuşuluyor. Bu kararın, oyuncunun üzerindeki baskıyı azaltarak yeniden form tutmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, takım içindeki rolünü netleştirecek en önemli etken olacak.