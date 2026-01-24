Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, performansıyla beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki oyuncu hakkında çarpıcı bir karar aldı. İşte ayrıntılar...







Son olarak Aston Villa karşılaşmasında beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, Göztepe maçında kulübede yer alabileceği öğrenildi.

Teknik heyetin, form grafiği dalgalı seyreden milli futbolcu için bir süre rotasyona gitmeyi değerlendirdiği ifade ediliyor.