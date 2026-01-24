Marsilya-Lens maçı izle: Saati, kanalı ve ilk 11'leri!

Fransa Ligue 1'de dev kapışma! Şampiyonluk yarışının iki önemli takımı Marsilya ve Lens, 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sahasında Nantes'a sürpriz şekilde yenilen ve 35 puanla 3. sırada bulunan Marsilya, taraftarı önünde bu mağlubiyetin rövanşını almak ve zirveye yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Lens ise 43 puanla 2. sıradan PSG'yi yakalamaya çalışıyor ve galibiyet serisi ile Marsilya deplasmanından 3 puan hedefliyor. Kritik maçta her iki takım da kadrosunun en güçlü 11'ini sahaya sürecek. arsilya-Lens maçının canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel kadroları haberimizde...