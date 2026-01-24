Neom-Al Ahli Jeddah maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 17. hafta mücadelesinde Neom SC, kendi evinde zirve yarışının güçlü ekibi Al Ahli Jeddah ile karşı karşıya geliyor. 21 puanla 9. sırada bulunan Neom, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek ve taraftarı önünde büyük bir galibiyet alarak üst sıralara yükselmek istiyor. Rakip sahada ise Al Hilal ve Al Nassr ile şampiyonluk mücadelesi veren Al Ahli, üst üste 6 maçtır kazanarak adeta durdurulamaz bir performans sergiliyor. Galibiyet serisini 7 maça çıkarmak ve liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak isteyen konuk ekip, zorlu deplasmanı kazanmak için sahaya çıkacak. Neom-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmanın tüm detayları...