Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Cimbom, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
F. KARAGÜMRÜK-GALATASARAY İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Berkay, Tresor, Larsson, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Traore.
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Sara, İlkay, Torreira, Yunus, Barış, Osimhen.
F. KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başladı.
F. KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.