Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıyor. Liderlik koltuğunda bulunan Cimbom, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor ve bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

F. KARAGÜMRÜK-GALATASARAY İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Berkay, Tresor, Larsson, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Traore.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Sara, İlkay, Torreira, Yunus, Barış, Osimhen.

F. KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başladı.

F. KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.