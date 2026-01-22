Suudi Pro Lig'de heyecan dorukta! 16. hafta mücadelesinde Al Taawon, kendi evinde Al Hazm'ı konuk ediyor. 34 puanla 4. sırada yer alan ve lider Al Hilal'in peşini bırakmayan ev sahibi, taraftarının desteğiyle üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Karşısında ise 16 puanla 11. sırada bulunan Al Hazm var. Deplasman ekibi, güçlü rakibine karşı puan alarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Aynı şehrin iki temsilcisi arasındaki bu kritik maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Al Taawon ilk 3'e girme iddiasını sürdürürken, Al Hazm küme düşme endişesinden tamamen uzaklaşmak istiyor. Maçın saati, yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

Al Taawon-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Taawon Club Stadyumu'ndaki Al Taawon-Al Hazm mücadelesi, her iki takımın da sezonun ikinci yarısındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Al Taawon, bu sezon sergilediği istikrarlı performans ve savunma disipliniyle ligin en zorlu deplasmanlarından biri haline geldi. Ev sahibi ekip, özellikle iç sahadaki baskılı oyunuyla maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Konuk ekip Al Hazm ise, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizse de, büyük maçlarda sergilediği dirençle dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son maçlarda Al Taawon'un üstünlüğü göze çarpsa da, derbi atmosferi her türlü sonuca açık bir mücadele sinyali veriyor. İşte Al Taawon-Al Hazm maçının canlı yayın bilgileri...

AL TAAWON-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN?

Al Taawon-Al Hazm maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak.

AL TAAWON-AL HAZM MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Taawon-Al Hazm mücadelesi, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

AL TAAWON-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.