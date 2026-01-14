Bundesliga'nın 17. haftasında lider Bayern Münih, geçtiğimiz hafta Wolfsburg'u 8-1 gibi farklı bir skorla devirerek gövde gösterisi yaptı ve 44 puanla zirvede yerini sağlamlaştırdı. Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera ekibi, Köln deplasmanında yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmak istiyor. Ev sahibi Köln ise 17 puanla 11. sırada bulunuyor ve son maçta Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak puanını 18'e yükseltti. Lukas Kwasniok'un öğrencileri, kendi evlerinde şampiyonluk favorisi Bayern karşısında sürpriz peşinde. İşte Köln-Bayern Münih karşılaşmasının tüm detayları, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri.

Köln-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da ilk yarının son düzlüğüne girilirken Bayern Münih, oynadığı futbolla rakiplerine korku salmaya devam ediyor. Ancak Bavyera ekibi bu maça oldukça uzun bir sakatlık listesiyle geliyor; orta sahanın dinamosu Joshua Kimmich, süper star Jamal Musiala sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Buna rağmen ligde 20 gol barajına dayanan Harry Kane'in formu, Bayern'i her şartta favori kılıyor. Ev sahibi Köln tarafında ise teknik direktör Kwasniok, Bayern'in Wolfsburg karşısındaki 8 gollü performansını analiz ederek daha kompakt bir savunma kurgusuyla sahada olacak. Köln'ün en büyük gol umudu ise bu sezon 8 golle takımı sırtlayan Jakub Kaminski. İşte Köln-Bayern Münih maçının detayları...

Köln-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln-Bayern Münih maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Cologne Stadium'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Köln-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Köln-Bayern Münih MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Krauss, Simpson-Pusey; Thielmann, Huseinbasic, Johannesson, Castro-Montes; Schenten, Ache, Kaminski

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane