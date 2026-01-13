Alanyaspor-Karagümrük maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 2. hafta heyecanı Alanyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Joao Pereira yönetiminde ilk haftayı Trabzonspor deplasmanında galibiyetle geçen Alanyaspor, bu karşılaşmayı da kazanarak grupta avantaj yakalamayı hedefliyor. İlk maçında İstanbulspor'la berabere kalan Fatih Karagümrük ise Aleksandar Stanojevic yönetiminde kupadaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı 13 Ocak Salı günü saat 13.00'te başlayacak.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR İLE KARAGÜMRÜK ARASINDA 13. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanan Alanyaspor ile Karagümrük, 13. defa karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Daha önce oynanan 7 karşılaşmayı Akdeniz ekibi kazanırken, 1 mücadeleyi de İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

TFF, Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı hakeminin Reşat Onur Coşkunses olduğunu açıkladı. Coşkunses'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kemal Elmas yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Onur Bingöl üstlenecek.