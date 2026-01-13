Almanya Bundesliga’nın 17. haftasında gözler, ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren Mainz 05–Heidenheim karşılaşmasına çevriliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip de sahaya üç puan parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Mainz 05, 9 puanla bu maçı yeniden yükselişin başlangıcı olarak görürken; 12 puanı bulunan Heidenheim ise deplasmanda kazanarak avantajını büyütmeyi hedefliyor. Peki, Mainz 05-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 17. haftada oynanacak Mainz 05-Heidenheim maçı 13 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

MAINZ 05-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05-Heidenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.