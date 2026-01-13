PSG yönetimi ve Luis Enrique, Ruiz'in hala takıma katkı sağlayabileceğine inanıyor. Bu nedenle Fransız kulübü, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek. PSG'nin belirlediği şart şu şekilde: Oyuncunun şimdi veya yazın ayrılmasına ancak 30 milyon Euro karşılığında onay verilecek.