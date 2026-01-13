Fabian Ruiz transferinde Galatasaray'a dev rakip: Real Madrid!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinin ilk sıralarında bulunan Fabian Ruiz için dünya devinin de talip olduğu ve teklif yapabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Ocak ayında kadrosunu yıldızlarla güçlendirerek şampiyonluk yarışındaki zirve koltuğunu bırakmak istemeyen Galatasaray'ın gündeminde orta saha transferi var.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk sırada yer alan yıldız orta saha oyuncusunun transferi için bütün şartlar zorlanacak.
Galatasaray tarafından durumu yakından takip edilen Fabian Ruiz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Oyuncunun formasını terlettiği PSG, yaz ayında bitecek kontratı nedeniyle Ruiz'den gelir elde etmeye sıcak bakıyor.
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, yıldız oyuncu için harekete geçen ilk kulüp oldu.
Sarı-kırmızılılar, Fabian Ruiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki yerini garantilemesi için ona düzenli oynama süresi vaat eden cazip bir teklif sundu. Ancak PSG, Galatasaray'ın sunduğu bu ilk teklifi reddetti.
PSG yönetimi ve Luis Enrique, Ruiz'in hala takıma katkı sağlayabileceğine inanıyor. Bu nedenle Fransız kulübü, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek.
PSG'nin belirlediği şart şu şekilde: Oyuncunun şimdi veya yazın ayrılmasına ancak 30 milyon Euro karşılığında onay verilecek.
İspanyol basınından La Razon'un haberine göre Galatasaray, transferi ocak ayında bitiremezse yazın çok daha zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabilir.
Dünya devi Real Madrid'in, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Fabian Ruiz'i güçlü bir aday olarak gördüğü ve yaz aylarında resmen devreye girmeye hazırlandığı ifade edildi.