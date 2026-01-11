Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 19. haftasında Rayo Vallecano ile Mallorca, ligdeki konumlarını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki ekip de bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Karşılaşma öncesi Rayo Vallecano 19 puanla önde bulunurken, 18 puana sahip Mallorca ise hayati bir galibiyetle rahatlamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Rayo Vallecano-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

RAYO VALLECANO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Mallorca maçı 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO-MALLORCA HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Mallorca maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.