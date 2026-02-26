Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında gözler Al Riyadh-Al Ahli maçında olacak. Şampiyonluk hedefleyen Al Ahli, zorlu deplasmanda kazanması halinde lider koltuğuna oturacak ve zirve yarışında avantajı ele geçirecek. Düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Al Riyadh ise sahasında puan alarak çıkış yapmayı planlıyor. Farklı hedefler için mücadele edecek iki takımın karşılaşması, hem zirvede hem de dipte önemli gelişmelere yol açabilir. Peki, Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?