Udinese-Pisa maçıi çin geri sayım! İşte saat, tarih ve yayın bilgileri!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Evinde Pisa'yı ağırlayacak olan Udinese, 25 puanla 10. sırada bulunuyor ve son haftalardaki istikrarsız performansını düzeltmek istiyor. Taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen ev sahibi ekip, bu maçı fırsat olarak görüyor. Karşısında ise 12 puanla ligde son sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren Pisa bulunuyor. Deplasmanda alacağı her puan altın değerinde olan konuk ekip, umutlarını canlı tutmak için sahadan en az bir puanla ayrılmak zorunda. Her iki takım için de büyük önem taşıyan Udinese-Pisa maçının yayın saati ve kanalı haberimizde...