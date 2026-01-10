CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Benfica'dan Rafa'ya sınırlı bedel! Benfica'dan Rafa'ya sınırlı bedel! 13:26
Singo, G.Saray'a geri dönüyor! Singo, G.Saray'a geri dönüyor! 13:14
İşte derbinin VAR hakemi İşte derbinin VAR hakemi 13:00
Szymanski hakkında transfer açıklaması! Szymanski hakkında transfer açıklaması! 11:43
F.Bahçe'de Nene kadroda olacak! F.Bahçe'de Nene kadroda olacak! 11:29
G.Saray'da ayrılık planı tuttu! Zaniolo... G.Saray'da ayrılık planı tuttu! Zaniolo... 10:56
Daha Eski
Fenerbahçe'de karar zamanı! Fenerbahçe'de karar zamanı! 10:31
Koopmeiners transferinde G.Saray'a engel! Koopmeiners transferinde G.Saray'a engel! 10:08
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi! Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi! 09:23
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:50
Guendouzi finalde oynayacak mı? Guendouzi finalde oynayacak mı? 00:50
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:50
Heidenheim-Köln maçı saat kaçta?
Atalanta-Torino maçı tüm detayları!
İşlenmiş gıdalar hakkında flaş gerçek!
Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Ocak