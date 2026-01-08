August Priske, Danimarkalı profesyonel futbolcudur. 2005 doğumlu olan Priske, Djurgårdens IF takımında forvet pozisyonunda mücadele etmektedir. Babası Brian Priske, Danimarka millî takımı formasını giymiş eski bir futbolcudur. August Priske, genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çeken bir futbolcudur.

Danimarkalı genç yıldız August Priske, Djurgårdens IF takımında forvet pozisyonunda oynuyor. 2005 doğumlu olan Priske, kısa sürede performansıyla dikkat çekti. Babası Brian Priske'nin futbol geçmişi, August'un yeteneklerini geliştirmesinde büyük rol oynadı. Genç futbolcu, Danimarka futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki, August Priske kimdir? August Priske kaç yaşında, nereli? August Priske kimdir? August Priske hangi takımda oynuyor? İşte detaylar!

AUGUST PRISKE FLYGER KİMDİR?

Doğum: 23 Mart 2004

Uyruk: Danimarkalı

Pozisyon: Forvet

Mevcut Kulüp: Djurgårdens IF

Baba: Brian Priske (eski Danimarka millî futbolcusu)

August Priske Flyger, Danimarkalı profesyonel futbolcudur ve İsveç ekibi Djurgårdens IF'de forvet pozisyonunda oynamaktadır. Babası Brian Priske, Danimarka millî takımının eski oyuncusudur.

PRISKE'NİN KARİYERİ

Priske, futbol kariyerine AC Horsens altyapısında başladı. Daha sonra FC Midtjylland ve FC København altyapılarında forma giydi. Eylül 2021'de Midtjylland'dan PSV Eindhoven'a kiralık olarak transfer oldu. Burada 18 yaş altı takımında görev almaya başladı ve ilk resmi maçına Jong PSV formasıyla Ocak 2022'de, Eerste Divisie'de Almere City karşısında 5-1'lik galibiyetle çıktı. 2022-23 sezonunda PSV'de kiralık olarak kaldı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklendi.

2023-24 sezonunda Midtjylland'e dönen Priske, ilk Süperliga maçına 6 Ağustos 2023'te Lyngby Boldklub karşısında çıktı. Ancak iki hafta sonra FC Eindhoven'a bir yıllığına kiralandı. Bu süreçte Midtjylland ile olan sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı. Kiralık süresi bitince Midtjylland'e geri döndü.

Ağustos 2024'te, Allsvenskan ekibi Djurgårdens IF ile dört yıllık sözleşme imzalayan Priske, takımıyla ilk maçına 8 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi'nde Ilves karşısında çıktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

August Priske, Danimarka'nın 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 20 yaş altı millî takımlarında forma giymiştir. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de millî takımlarda gösterdiği performansla dikkat çekmektedir. Belçika'da doğan Priske, babası Brian Priske gibi futbola olan ilgisini erken yaşta keşfetmiştir. Brian Priske, eski Danimarka millî futbolcusu ve teknik direktördür.