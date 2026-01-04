Real Madrid-Real Betis maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da 18. haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev mücadele olacak. Xabi Alonso yönetiminde çıkışını sürdüren eflatun-beyazlı ekip, üst üste dördüncü resmi galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Barcelona ile devam eden zirve yarışında puan farkını 3’e düşürmeyi hedefleyen Real Madrid’de Arda Güler’in göstereceği performans da büyük bir merak konusu. Peki, Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?