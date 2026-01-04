Mallorca-Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da 18. hafta heyecanı, Mallorca ile Girona arasında oynanacak hayati karşılaşmayla sürüyor. Jagoba Arrasate yönetimindeki Mallorca, iki maçtır devam eden galibiyet hasretini bitirip 18 puanla ligde daha rahat bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda sahne alacak Girona ise 15 puanla yer aldığı düşme hattından çıkmak için 3 puanı hedefliyor. Peki, Mallorca-Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?