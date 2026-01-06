Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? FB GS derbisi nerede oynanacak?

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha derbi heyecanı yaşatacak. Futbolseverler ise “FB GS Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?”, “Fenerbahçe Galatasaray derbisi nerede oynanacak?”, “Süper Kupa finali tarafsız sahada mı?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte FB GS Süper Kupa finali hakkında tarih, stat ve organizasyon detayları…

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali | FB GS derbisi ne zaman, hangi statta oynanacak? Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Süper Kupa finaliyle bir kez daha sahne alıyor. Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde "FB GS derbisi ne zaman?", "Süper Kupa finali nerede oynanacak?", "Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi şehirde?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Dev final, sezonun en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday. İşte Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finaliyle ilgili tüm gelişmeler…

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek olan dev final, hem sarı-lacivertli hem de sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

FB GS SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat ise Atatürk Olimpiyat Stadı olacak. İstanbul'un en büyük spor komplekslerinden biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı, daha önce de birçok derbiye ve final karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Tarafsız saha statüsünde oynanacak olan FB GS Süper Kupa finali, bu yönüyle de ayrı bir önem taşıyor.

SÜPER KUPA FİNALİNDE DEV REKABET

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finalinde yalnızca bir kupa için değil, aynı zamanda sezonun psikolojik üstünlüğü için de sahaya çıkacak. Ezeli rakipler arasındaki bu mücadele, teknik direktörler, yıldız oyuncular ve taktik savaşları açısından da büyük merak uyandırıyor. Her iki takım da Süper Kupa'yı kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali, futbolseverlere unutulmaz bir derbi atmosferi yaşatmaya aday.

SARI-KIRMIZILAR 28'İNCİ KEZ FİNALDE

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u eleyerek 28'inci kez finale yükseldi. Yeni formatıyla ilk kez dört takımın mücadele ettiği turnuvada ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, daha önce 27 kez final oynadı ve 17 kez kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa finalinde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.