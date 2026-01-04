Le Havre-Angers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’de 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Le Havre ile Angers’i karşı karşıya getirecek. Teknik direktör Didier Digard yönetimindeki ev sahibi ekip, uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son vererek puanını 18’e yükseltmeyi amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Angers ise Alexandre Dujeux önderliğinde sahaya çıkacak ve 3 puan alarak puanını 25’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu maç, ligde 10. sırada bulunan konuk ekip için de kritik öneme sahip. Peki, Le Havre-Angers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?