Inter-Bologna maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A’nın 18. haftasında Inter ile Bologna, lig dengelerini etkileyebilecek önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Cristian Chivu yönetimindeki Inter, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken bu mücadeleyi kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Bologna ise 26 puanla konumunu sağlamlaştırmanın yanı sıra, dört maçtır süren galibiyet hasretine bu maçta son vermeyi hedefliyor. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?