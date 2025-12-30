Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper! Fenerbahçe'de stoper transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Futbolcunun takıma katılması halinde sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ile yollar ayrılabilir. İşte haberin detayları...





Sol kanat sorununu Musaba ile çözen Fenerbahçe, sol stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Çeşitli isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Bournemouth'un Arjantinli yıldızı Marcos Senesi de girdi.

Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoper için bu hafta sonu bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda şartlar konuşulacak ardından bir yol haritası belirlenecek.