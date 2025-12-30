Sol kanat sorununu Musaba ile çözen Fenerbahçe, sol stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Çeşitli isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Bournemouth'un Arjantinli yıldızı Marcos Senesi de girdi.
Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoper için bu hafta sonu bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda şartlar konuşulacak ardından bir yol haritası belirlenecek.
5 MİLYON EURO MAAŞ
Kontratı haziranda bitecek olmasından dolayı Senesi için fazla bir bonservis ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, cüzi bir miktara bu transferi çözmeyi hedefliyor.
Ada temsilcisinden yıllık brüt 3 milyon 250 bin euro maaş alan Arjantinli yıldıza da 5 milyon civarında senelik ücret teklif edileceği gelen haberler arasında.
Piyasa değeri 22 milyon euro olan Marcos Senesi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ve Juventus'la da anılmıştı.
GELİRSE JAYDEN GİDECEK
Fenerbahçe, Senesi transferini sonlandırırsa Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak. Hollandalı oyuncunun menajeri İtalyan ekibi Roma'yla görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, şartlar oluşması halinde Jayden'la yollarını ayıracak. Fenerbahçe'nin bonservis talebi ise 18 milyon euro.
2022'DE GELDİ
2019'da San Lorenzo'dan 7 milyon euro karşılığında Feyenoord'a gelen Senesi, 2022'de ise 15 milyon euro karşılığında Bournemouth'un yolunu tuttu. Bu sezon ise toplamda 17 maçta 1445 dakika sahada kaldı.