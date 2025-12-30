Al Ahli-Al Fayha maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Al Ahli ile Al Fayha’yı karşı karşıya getirecek. Son dönemde puan kayıpları yaşayan ve 19 puanla 4. sırada bulunan Al Ahli, bu maçla birlikte yeniden çıkış yakalamak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Al Fayha ise 12 puanla 11. sırada yer alırken, güçlü rakibi karşısında kazanarak olumsuz gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki, Al Ahli-Al Fayha maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?